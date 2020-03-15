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Bu haber 15 Mart 2020 13:50:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriye'deki Mehmetçiğe Virüs Tedbiri

Dünyanın büyük bölümünü etkileyen koronavirüse karşı Türkiye her gün yeni tedbirleri gündeme getirirken, Suriye’de görev yapan TSK personeline yönelik de bir dizi tedbir alındı.

​Suriye'deki Mehmetçiğe Virüs Tedbiri

Hükümet kaynakları, Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'de görev yapan Mehmetçik ile sivil personelin korona virüs salgınından korunması için gerekli tedbirleri aldığını dile getirdi. Bu kapsamda, İdlib ve civarındaki Suriyeliler için de ayrıca hazırlık yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Suriye'de virüs görülmesi halinde hem Mehmetçiğin korunması ve tedavisi hem de bölgede bulunan sivillerin yararlanacağı şekilde bir eylem planı hazırlayarak uygulamaya koydu.


 

SINIRA TERMAL KAMERA

Suriye ile sınır kapılarına vücut ısısı ölçen termal kameralar yerleştirildi. Türk birliklerinin ve sivillerin sınırdan geçişleri kontrol altına alındı. TSK personelinin bulunduğu bölgede bir referans hastanesi oluşturuldu. Ayrıca muhtemel bir salgın için çadırdan sahra hastaneleri hazırlandı. Virüs testinin yapılacağı laboratuvar ortamı hazırlandı, teçhizat ve eleman takviyesi de yapıldı.


 

ELBİSE VE MASKE TAKVİYESİ

Sınırlarda görev yapan TSK personeline ayrıca virüse karşı yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske gönderildi. Virüsün Suriye'de görülmesi halinde yaşam ve hijyen şartları sebebiyle hızla yayılıp büyük bir sıkıntıya neden olabileceği, bu durumun Türkiye'yi de tehdit edeceği düşünülüyor. Hükümet kaynakları Suriye'de virüs görüldüğü anda sınır kapılarının tamamen kapatılacağını dile getiriyor. Suriye'deki sivil Türk vatandaşları ve TSK personelinin tedavileri sınıra kurulan sahra hastaneleri ve referans hastanesinde yapılacak.




Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
​Suriye'deki Mehmetçiğe Virüs Tedbiri
​Suriye'deki Mehmetçiğe Virüs Tedbiri
Dünyanın büyük bölümünü etkileyen koronavirüse karşı Türkiye her gün yeni tedbirleri gündeme getirirken, Suriye’de görev yapan TSK personeline yönelik de bir dizi tedbir alındı.
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