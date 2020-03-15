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Bu haber 15 Mart 2020 15:50:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Oyun Oynarken Gürültü Yaptı Diye Öldürüldü

Bir lokalde oyun oynanırken gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi darp eden şahıs, darp sonrası lokalden ayrıldıktan sonra silahıyla dönen kişi tarafından vurularak öldürüldü.

​Oyun Oynarken Gürültü Yaptı Diye Öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Muhittin Erener Mahallesi 1637/17 sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin O., ve Burhan Bahar isimli şahıs lokalde oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar, Şahin O’yu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Şahin O’nun Burhan Bahar'ın uyarısına tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bahar, Şahin O.'yu darp etti.



 

Lokali terk edip silahıyla tekrar döndü

Yaşanılan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra tabanca ile geri döndü. Lokalin içerisine giren Şahin O., tabanca ile Bahar’a ateş etti. Açılan ateşin ardından Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. ise olayın ardından lokalden hızla çıkarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırının ardından lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Bahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



 

Ölen Kişinin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Öte yandan, polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Burhan Bahar'ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından olay sonrası kaçan Şahin O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken, Bahar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Oyun Oynarken Gürültü Yaptı Diye Öldürüldü
​Oyun Oynarken Gürültü Yaptı Diye Öldürüldü
Bir lokalde oyun oynanırken gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi darp eden şahıs, darp sonrası lokalden ayrıldıktan sonra silahıyla dönen kişi tarafından vurularak öldürüldü.
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