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Bu haber 15 Mart 2020 10:50:39 Tarihinde eklenmiştir.

​16 Yaşındaki Genç Silahla Marketler Zincirini Soydu

Bir marketler zincirinde 16 yaşındaki genç tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Olay yerinden kaçan genç bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

​16 Yaşındaki Genç Silahla Marketler Zincirini Soydu

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova semti 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. 



 

Müşteri Gibi Girdi Paraları Çıkar Dedi

Müşteri gibi içeriye giren G.K., market çalışanının kasada işlem yaptığı esnada yanında bulunan silahını biranda kasiyere doğrultularak yazar kasadaki paraları istedi. Kasiyerden paraları alan soyguncu hızla olay yerinden uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzere adrese gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


 

16 Yaşındaki Genç Suç Aletiyle Yakalandı

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde G.K., suç aleti ile birlikte yakalandı. Genç soyguncu, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken soygun ile alakalı başlatılan soruşturma sürüyor.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​16 Yaşındaki Genç Silahla Marketler Zincirini Soydu
​16 Yaşındaki Genç Silahla Marketler Zincirini Soydu
Bir marketler zincirinde 16 yaşındaki genç tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Olay yerinden kaçan genç bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.
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