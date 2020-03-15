​AVM’lere Giriş Saatleri İçin Yeni Açıklama: Konu Yanlış Anlaşıldı

Sadece İsteyen Kiracılar 12:00 – 20:00 Arası Çalışabilirler

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetiminin koronavirüs (COVİD-19) önlemleri kapsamında AVM’lerin çalışma saatleri ile ilgili bugün verdiği ‘tavsiye’ niteliğindeki karar yanlış anlaşılmalara yol açtı. AYD’den konuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Açıklamada AVM’lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bugün (14 Mart 2020) AYD olarak yapmış olduğumuz basın açıklamamıza istinaden yanlış anlaşılmalara meydan vermemek adına belirtmek isteriz ki; AVM’lerin açılış kapanış saatleri, sabah 10:00 - akşam 22:00 olarak aynı kalacak olmakla birlikte; geçici süreyle sadece isteyen kiracıların, öğlen 12:00 - akşam 20:00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir.Önceliğimiz her zaman kamu sağlığını gözetmektir. Yaşanan bu süreçte ilk olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize görev bildiğimizi bir kez daha vurgular, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.”Editör: Ahmet Şen