​Sağlık Bakanı Açıkladı: Umreden Dönen Bir Vatandaşta Korona Virüs Çıktı

Diyanet İşleri Başkanı da Uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşa uyarıda bulunmuş; “14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum.” açıklamasında bulunmuştu.Editör: Ahmet Şen