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Bu haber 15 Mart 2020 08:49:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Sağlık Bakanı Açıkladı: Umreden Dönen Bir Vatandaşta Korona Virüs Çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz” dedi.

​Sağlık Bakanı Açıkladı: Umreden Dönen Bir Vatandaşta Korona Virüs Çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez" dedi.



 

Diyanet İşleri Başkanı da Uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşa uyarıda bulunmuş;  “14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum.” açıklamasında bulunmuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​Sağlık Bakanı Açıkladı: Umreden Dönen Bir Vatandaşta Korona Virüs Çıktı
​Sağlık Bakanı Açıkladı: Umreden Dönen Bir Vatandaşta Korona Virüs Çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz” dedi.
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