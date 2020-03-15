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Bu haber 15 Mart 2020 07:53:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Diyanet İşleri Umreden Dönenleri Uyardı: Evden Çıkmayın Ziyaretçi Kabul Etmeyin. Bu Bir kul Hakkıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşa uyarıda bulundu. Erbaş: 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum.

​Diyanet İşleri Umreden Dönenleri Uyardı: Evden Çıkmayın Ziyaretçi Kabul Etmeyin. Bu Bir kul Hakkıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.



 

Umreden Dönenler 14 Gün Boyunca Evden Çıkmayın

Erbaş twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım” dedi.



Editör: Ahmet Şen
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