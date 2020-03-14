Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Mart 2020 23:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü

Bir kişi husumetli olduğu akrabasının içinde bulunduğu minibüsü taraması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü

Olay, Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. 



 

Köy Ortasında Silahla Taradı

Edinilen bilgilere göre, servis şoförlüğü yapan Hamdi S. (28) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabası Ömer S. (60) köy içinde karşılaştı. İddialara göre Ömer S., Hamdi S.'nin içinde bulunduğu minibüse tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hamdi S. köylülerin yardımıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




 

Talihsiz Genç Hayatını Kaybetti

Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, ölüm haberinin ardından gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Saçmaların hedefi olan minibüs ise Jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Zanlının cinayetin ardından silahıyla birlikte gözaltın alındığı öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü
​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü
Bir kişi husumetli olduğu akrabasının içinde bulunduğu minibüsü taraması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
İki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu
2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu
Eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
Bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
Annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
Kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı’na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu. Cinayet ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı.
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
​Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çekirge Sürüsü Türkiye'ye Geldi
Çekirge Sürüsü Türkiye'ye Geldi
​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü
​Husumetli Olduğu Akrabasının Minibüsünü Taradı! 1 Ölü
​Son Dakika MEB Açıkladı: Açık Öğretim Sınavları Ertelendi
​Son Dakika MEB Açıkladı: Açık Öğretim Sınavları Ertelendi
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿