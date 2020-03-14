Bakan Koca: Korona Testi İçin Geldik Diyenleri İçeri Almayın

Sağlık Bakanlığı’ndan Geldik Diyerek Spreyle Bayıltıyorlar

Sağlık Bakanı Koca, Vatandaşları Uyardı

Eminiyet Müdürlüğü de Uyardı

Korona virüsü ile ilgili ortaya atılan yanlış bilgilerden sonra tedirginlik yaşayan halk şimdi de kapıları “Sağlık Bakanlığı’ndan geldik” diye çalan şahısların tedirginliğini yaşıyor.Söz konusu tedirginlik sosyal medya hesaplarından yüzlerce paylaşım aldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı’ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı’nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100’ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen.”Bu mesajın yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin koca açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!" ifadelerine yer verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü'ne konu ile alakalı yüzlerce şikayetten sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü de vatandaşları uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yaptığı uyarıda böyle bir duurmla karşılaşıldığı vakit kolluk birimlerini aramaları gerektiğini belirtti.Editör: Ahmet Şen