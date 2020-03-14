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Bu haber 14 Mart 2020 20:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu

Eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.

2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu

Olay, saat 05.30 sıralarında Konya’nın Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. 

 

Eniştesiyle Kavga Ederken Ablasını Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. (37) ve ağabeyi Haydar B.(39), ablasının evine gitti. Gece de tartıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi ve eniştesi arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin B. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu abla Bahtiyar Kip (44) kolundan ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan iki kardeş kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silahı babalarının evinin arkasında bulunan bir kovuğa sakladı. Polis olayla ilgili şüpheli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.







 

Şüphelinin 26 Suç Kaydı Çıktı

Şüphelilerden Hüseyin B.’nin yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen şüphelinin, “Ben öldürmedim, ablama ateş etmedim" dediği öğrenildi.

Şüphelileri polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.




Editör:Ahmet Şen
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Asayiş
2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu
2 Kardeş Eniştesiyle Kavga Etti, Ablaları Kurşunların Hedefi Oldu
Eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.
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