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Bu haber 14 Mart 2020 22:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu

İki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu

Olay, İstanbul Bahçelievler Çamlık Caddesi Sümbül Sokak’ta meydana geldi. 

 

Alacak Verecek Meselesinde Kan Döküldü

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi sokağın ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Mahalleli olay yerinde yerde yatan yaralıların başında beklerken durumu öğrenen yaralıların yakınları fenalık geçirdi. 



 

Bacağından ve Karnından Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı güvenlik çemberine aldı. Ekipler olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Bacağından ve karnından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu
İki kişi arasında kavga silahlı kavgada çıktı. Silahlı çatışmada karnından ve bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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