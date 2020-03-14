​Alacak Verecek Meselesi Sokak Ortasında Silahları Konuşturdu

Alacak Verecek Meselesinde Kan Döküldü

Bacağından ve Karnından Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Olay, İstanbul Bahçelievler Çamlık Caddesi Sümbül Sokak’ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi sokağın ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Kavga sonrasında iki kişi yaralandı. Mahalleli olay yerinde yerde yatan yaralıların başında beklerken durumu öğrenen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı güvenlik çemberine aldı. Ekipler olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Bacağından ve karnından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.Editör: Ahmet Şen