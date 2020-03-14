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Bu haber 14 Mart 2020 18:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Eyyübiye’de faaliyet gösteren marketleri denetledi.

​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar

Korona virüs nedeniyle bir çok ürüne zam gelmesi ile beraber yetkililer harekete geçti. Özellikle kolonya, ıslak mendil gibi kolay ulaşılabilen ürünlere fahiş fiyat uygulayan marketler vatandaşların şikayet etmesi ile beraber denetlenmeye başladı. 






 

Vatandaş Mağdur Edilmeyecek

Fiyat artışı denetimlerine Eyyübiye Belediyesi de dahil oldu. Zabıta Ekipleri ilçede bulunan marketlere ani baskınlar yaparak fiyat denetimlerinde bulundu. Fahiş fiyat uygulayan marketlere ceza kesildi. Eyyübiye Belediye Mehmet Kuş, vatandaşların mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirterek denetimlerin devam edeceğini vurguladı.








Editör: Ahmet Şen 
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​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar
​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Eyyübiye’de faaliyet gösteren marketleri denetledi.
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