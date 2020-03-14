​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar

Vatandaş Mağdur Edilmeyecek

Korona virüs nedeniyle bir çok ürüne zam gelmesi ile beraber yetkililer harekete geçti. Özellikle kolonya, ıslak mendil gibi kolay ulaşılabilen ürünlere fahiş fiyat uygulayan marketler vatandaşların şikayet etmesi ile beraber denetlenmeye başladı.Fiyat artışı denetimlerine Eyyübiye Belediyesi de dahil oldu. Zabıta Ekipleri ilçede bulunan marketlere ani baskınlar yaparak fiyat denetimlerinde bulundu. Fahiş fiyat uygulayan marketlere ceza kesildi. Eyyübiye Belediye Mehmet Kuş, vatandaşların mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirterek denetimlerin devam edeceğini vurguladı.Editör: Ahmet Şen