Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Mart 2020 16:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı

Bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.

​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı

Olay dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir avm önünde E-5 karayolu üzerinde gerçekleşti. 


 

Nijeryalı Kadın Takside Şarj Aleti Yok Diye Taksiciyi Yumrukladı

İddiaya göre, Nijeryalı kadın müşteri olarak bindiği taksi sürücüsünden telefonu için şarj aleti istedi. Taksici şarj aleti olmadığını söyleyince kadın araçtan inmek istedi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı. Olayla ilgili taraflar şikayetçi olmazken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.
Kavga anı kamerada


Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş taksici ile Nijeryalı kadın yolcunun kavgasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Nijeryalı kadının taksi sürücüsüne defalarca yumruk atması ve diğer vatandaşların araya girme çabası görünüyor.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
Bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
Annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
Kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı’na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu. Cinayet ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı.
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
​Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
​Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.
​Korona Virüs AVM’leri de Vurdu! Saatler Değişiyor
​Korona Virüs AVM’leri de Vurdu! Saatler Değişiyor
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
​Kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿