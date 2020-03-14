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Bu haber 14 Mart 2020 13:37:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Antalya ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çalıntı, hacizli, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araç ile ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konuldu.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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