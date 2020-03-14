Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Mart 2020 14:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş

Annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.

​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş

İddiaya göre, eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve evlilik dışı bir ilişkiyle hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği taburcu olduktan sonra eve getirerek burada boğup öldüren anne, bebeğin cesedini de çöpe atmıştı.



 

Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürdü

Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine durum savcılığa bildirilerek inceleme başlatılmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.




 

Annenin öldürdüğü bebeğin cesedi aranıyor

Annesi tarafından henüz 1 günlükken öldürülen ve adı bile konulmayan bebeğin cesedi, Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 20 kişilik ekip kuruldu. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekip ile polis ekipleri Adıyaman çöplüğünde arama yaptı. Yaklaşık 4 gündür yapılan aramalar devam ederken bebeğin cesedine ulaşılamadı. Oldukça yoğun çalışan bebek cesedi arama ekibi, kısa sürede bebeğin cesedine ulaşabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
Annesi tarafından dünyaya geldikten 1 gün sonra öldürülen ve çöpe atılan bebeğin cesedi 4 gündür aranıyor.
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
​Sevgilisini Önce Öldürüp İntihar Etti
Kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı’na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu. Cinayet ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı.
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
​Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
​Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Çöpler Didik Didik Ediliyor! Cani Anne, Emzirdiği Sırada Boğarak Öldürmüş
​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
​Sosyal Medyadan Hakaret Eden Muhtar Tutuklandı
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
​3 Kız Çocuğu Bir Olup 60 Bin TL’lik Altın Çaldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿