​Başkan Dilek Kara, Kadın ve Genç Kızlara Cinsiyete Dayalı Şiddet Eğitimine Öncülük Etti

Şanlıurfa Bozova AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Kara, toplumsal konularda kadın ve genç kızlarımıza verilmesi gereken eğitimleri aksatmıyor. Son olarak Çok Amaçlı Toplum Merkezinde kadın ve genç kızlara yönelik erken yaşta evliliğin önlenmesi, hijyen ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eğitimi verdiğini duyurdu.Bakan Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Un Women öncülüğünde Japon Hükümeti tarafından finanse edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ile SGDD'nin yürüttüğü "Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal, Ekonomik İstikrarı ve Dayanlıklılığının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezimizde 30 kişilik iki grup şeklinde toplam 60 kadın ve genç kızımıza yönelik erken yaşta evliliğin önlenmesi, hijyen ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eğitimi verildi. Bu verimli eğitimden dolayı eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz.”Editör: Ahmet Şen