​Çelik’ten Çiçek’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Cevdet Çiçek’e Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada;“Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bölge Müdürümüz Cevdet ÇİÇEK, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve teşekkürlerini iletti.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen