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Bu haber 14 Mart 2020 09:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

Zengine Yasak Yok Fakire Var! ​Şeyma Subaşı’nın Sevgilisi Türkiye’ye Giriş Yaptı

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia dün akşam bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye hava yolu ile gelmenin yasak olmasından dolayı Yunanistan’a oradan da Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

Zengine Yasak Yok Fakire Var! ​Şeyma Subaşı’nın Sevgilisi Türkiye’ye Giriş Yaptı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan direk Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldi. Guido Senia, koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.



 

ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA!

Çin'den sonra en fazla İtalya’yı etkileyen koronavirüs, İtalya’da 1016 ölüme sebep oldu. Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise İtalya'dan Türkiye’ye gelerek 4 gün boyunca evden çıkmama kuralına uymadı.



 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden tepkilere neden bu durum için İçişleri bakanlığının harekete geçtiği öğrenildi. Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin İçişleri Bakanlığı tarafından deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı bilgisi edinildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Zengine Yasak Yok Fakire Var! ​Şeyma Subaşı’nın Sevgilisi Türkiye’ye Giriş Yaptı
Zengine Yasak Yok Fakire Var! ​Şeyma Subaşı’nın Sevgilisi Türkiye’ye Giriş Yaptı
Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia dün akşam bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye hava yolu ile gelmenin yasak olmasından dolayı Yunanistan’a oradan da Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.
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