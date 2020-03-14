Zengine Yasak Yok Fakire Var! ​Şeyma Subaşı’nın Sevgilisi Türkiye’ye Giriş Yaptı

ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan direk Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldi. Guido Senia, koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.Çin'den sonra en fazla İtalya’yı etkileyen koronavirüs, İtalya’da 1016 ölüme sebep oldu. Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise İtalya'dan Türkiye’ye gelerek 4 gün boyunca evden çıkmama kuralına uymadı.Sosyal medya üzerinden tepkilere neden bu durum için İçişleri bakanlığının harekete geçtiği öğrenildi. Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin İçişleri Bakanlığı tarafından deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı bilgisi edinildi.Editör: Ahmet Şen