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Bu haber 14 Mart 2020 08:10:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Valisi Erin, Yaralı Askerlerin Durumunu Açıkladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Mehmetçikleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

​Şanlıurfa Valisi Erin, Yaralı Askerlerin Durumunu Açıkladı

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile birlikte Viranşehir Devlet Hastanesine giden Vali Erin, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. 


 

Yaralanan Askerilerimizi Hayati Tehlikesi Yok 

Vali Erin, burada tedavisi devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı askerlerin yakınlarıyla da görüşen Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, “Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin” ifade etti.





Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa Valisi Erin, Yaralı Askerlerin Durumunu Açıkladı
​Şanlıurfa Valisi Erin, Yaralı Askerlerin Durumunu Açıkladı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Mehmetçikleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
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