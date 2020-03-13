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Bu haber 13 Mart 2020 22:33:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Milletvekili Özcan, Esnaflarımız Bizim Canımız, En Değerlilerimiz

​Urfa Milletvekili Özcan, "Esnaflarımız Bizim Canımız, En Değerlilerimizdir" dedi.

​Urfa Milletvekili Özcan, Esnaflarımız Bizim Canımız, En Değerlilerimiz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr Halil Özcan, kış aylarında bile dur durak bilmeden Şanlıurfa için çalışıyor. Sık sık Şanlıurfa'ya gelerek Şanlıurfa'nın sorunları hakkında istişarelerde bulunan vekil Özcan, Haşimiye Meydanı'ndaki Kapalıçarşı esnafıyla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan vekil Özcan, “Bugün de Haşimiye Meydanı ve Balıklıgöl Caddesi  ve  civarında bulunan esnaf kardeşlerimizle bir aradayız. Esnaflarımız bizim canımız, en değerlilerimiz. Onların gülen yüzleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah işlerini, güçlerini rast getirsin, helal rızıklarını çoğaltsın. İlgi ve destekleri için her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



Editör: Ahmet Şen
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