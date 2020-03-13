Şanlıurfa Belediyesinde Bir Kaşmerlik Dönüyor

Bu İşte Bir Kaşmerlik Var

Şanlıurfa'da bir kaşmerlik dönüyor

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Nihat Çiftçi’nin imara açmak istediği Kaşmer Dağı üzerinden mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü sert bir dille eleştirdi.“Bu işte bir Kaşmerlik var” diyen Başkan Niyazi Yanmaz “o gün kıyamet koparanlar bugün aynı projeyi geçirmek istiyor” dedi. Başkan Beyazgül’e Müminin özellikleri üzerinden yüklenen Yanmaz, “Mümin Ahlakı ve Kaşmerlik. Mümin emindir, doğrudur, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmaz. Hile yapmaz, sözüne güvenilir, bugün başka yarın başka konuşmaz. İftira atmaz mümin kardeşini hasım belleyip onun altına oymaz” diye konuştu.“Mümin makam mevki strateji diye omurgasızlık yapmaz” diyen Yanmaz, “Şanlıurfa'da kaşmer Dağı var. Daha önceki belediye başkanı burayı imara açmak istedi. Bugün aynı Parti'den belediye başkanı olan zat ve avanesi imara açılmaması için büyük bir kampanya ile kıyamet kopardılar. O gün itiraz eden bugünkü belediye başkanı Kaşmer Dağını imara açmak istiyor. Şanlıurfa'da bir kaşmerlik dönüyor” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen