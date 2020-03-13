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Bu haber 13 Mart 2020 22:07:05 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Belediyesinde Bir Kaşmerlik Dönüyor

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Nihat Çiftçi’nin imara açmak istediği Kaşmer Dağı üzerinden mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü sert bir dille eleştirdi.

Şanlıurfa Belediyesinde Bir Kaşmerlik Dönüyor

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Nihat Çiftçi’nin imara açmak istediği Kaşmer Dağı üzerinden mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü sert bir dille eleştirdi.

Bu İşte Bir Kaşmerlik Var


“Bu işte bir Kaşmerlik var” diyen Başkan Niyazi Yanmaz “o gün kıyamet koparanlar bugün aynı projeyi geçirmek istiyor” dedi. Başkan Beyazgül’e Müminin özellikleri üzerinden yüklenen Yanmaz, “Mümin Ahlakı ve Kaşmerlik. Mümin emindir, doğrudur, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmaz. Hile yapmaz, sözüne güvenilir, bugün başka yarın başka konuşmaz. İftira atmaz mümin kardeşini hasım belleyip onun altına oymaz” diye konuştu.

Şanlıurfa'da bir kaşmerlik dönüyor


“Mümin makam mevki strateji diye omurgasızlık yapmaz” diyen Yanmaz,  “Şanlıurfa'da kaşmer Dağı var. Daha önceki belediye başkanı burayı imara açmak istedi. Bugün aynı Parti'den belediye başkanı olan zat ve avanesi imara açılmaması için büyük bir kampanya ile kıyamet kopardılar. O gün itiraz eden bugünkü belediye başkanı Kaşmer Dağını imara açmak istiyor. Şanlıurfa'da bir kaşmerlik dönüyor” şeklinde konuştu.

Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa Belediyesinde Bir Kaşmerlik Dönüyor
Şanlıurfa Belediyesinde Bir Kaşmerlik Dönüyor
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Nihat Çiftçi’nin imara açmak istediği Kaşmer Dağı üzerinden mevcut Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü sert bir dille eleştirdi.
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