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Bu haber 13 Mart 2020 20:48:35 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti Şanlıurfa'daki kongreleri iptal etti

AK Parti Şanlıurfa il başkanlığından yapılan açıklamada hafta sonu yapılması beklenen kongreler iptal edildi.

AK Parti Şanlıurfa'daki kongreleri iptal etti

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan Coronaya karşı önlemler alınıyor. Bu önlemler kapsamında AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı hafta sonu yapılması planlanan ilçe kongreleri iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa il başkanı Bahattin Yıldız şunları söyledi; Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa il başkanı Bahattin Yıldız şunları söyledi; Sağlık bakanlığımızın yürüttüğü coranavirus ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir."
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Güncel
AK Parti Şanlıurfa'daki kongreleri iptal etti
AK Parti Şanlıurfa'daki kongreleri iptal etti
AK Parti Şanlıurfa il başkanlığından yapılan açıklamada hafta sonu yapılması beklenen kongreler iptal edildi.
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