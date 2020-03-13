Birecik’te Corona Virüsüne Karşı Önlemler Alınıyor. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Belediye ekipleri tarafından toplu alanlar dezenfekte ediliyor. Türkiye genelinde başlatılan Corona mücadelesi, Birecik’te de devam ediyor.Birecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre özellikle gün boyu kalabalık olan alanlar dezenfekte ediliyor. Çalışmaların devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada; Belediyemiz tarafından yoğunluğun yaşandığı Kurumlar, Camiler, eğitim tesisleri başta olmak üzere bir çok alan ve kapalı mekanda dezenfekte çalışmalarına başlandı. Ekiplerimizin dezenfekte uygulamalarını aralıksız devam edecektir. “ denildi.