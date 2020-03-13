Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Mart 2020 19:07:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı

​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı

​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme dair önemli açıklamalar yapıyor. Bakan Koca "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu böylece vaka sayısı 5'e ulaştı" dedi.
"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"
 
"İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz."
 
"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılacak. Mart-Nisan arasında konferans, kongre gibi etkinlikleri erteledik."
 
"Alo 184'ü 'korona' danışma hattına çevrildi."
 
"Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak."
 
(Umreden dönüşlerle ilgili) Boş uçaklarla bir sağlık grubu giderek, orada bulunan vatandaşlarımıza sağlık kontrolü yapılarak, uçakta nereye oturtulmasına kadar özel bir uygulama yaptık. 40 bine yakın umreci geldi, 29'unda hastalık bulgusu vardı fakat testler negatif çıktı"
 
 (Korona Virüsü teşhisi konulan vakalar) Şu dönemde özellikle 2 vaka ile ilgili biraz daha solunum sıkıntısı görülüyor."
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
​Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
​Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Freni Boşalan Tır Polis Noktasına Daldı: 2 Yaralı
Freni Boşalan Tır Polis Noktasına Daldı: 2 Yaralı
Freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı. Kazada tır sürücüsü ve bir polis memuru yaralandı.
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​
​"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp vurdu
Arabayla seyreden bir kişi, yanındaki kadına baktığını iddia ettiği şahsı silahla yaraladı.
​Sevgilisini Bıçaklayan Şahıs: Evli Oluşumu Kabullenemedi
​Sevgilisini Bıçaklayan Şahıs: Evli Oluşumu Kabullenemedi
Kendisinin ayrılmak istediği gerekçesiyle sevgilisi Hülya N.'yi (51) bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini bıçakla yaralayan Zahit Y. (45), hakim önüne çıktı.Zahit Y., “Evli oluşumu kabullenemeyen Hülya N. kendini bıçaklayınca, aynı bıçağı alıp, karnıma birkaç defa sapladım” dedi.
​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
​Bakan Koca Açıklama Yapıyor: 3 Korona Virüs Vakasına Daha Rastlandı
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok
DEDAŞ Korona Virüse Karşı Önlem Alıyor
DEDAŞ Korona Virüse Karşı Önlem Alıyor
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
Urfa'da Yeğenini Öldüren Amca Tutuklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿