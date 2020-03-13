Vali Erin: Yaralı Askerlerimizin Hayati Tehlikesi Yok

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Resulayn kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Mehmetçikleri, tedavi gördükleri Viranşehir Devlet Hastanesinde ziyaret etti.Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile birlikte Viranşehir Devlet Hastanesine giden Vali Erin, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra servislere geçen Vali Erin, burada tedavisi devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı askerlerin yakınlarıyla da görüşen Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını ifade ederek, “Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin.” dedi.