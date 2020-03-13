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Bu haber 13 Mart 2020 15:55:05 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Barosu, Özel Hükümler İhlal Edildi Ve Bu Hükümlerin Hiçe Sayıldı

​Şanlıurfa Barosu, gözaltına alınan avukatlarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Şanlıurfa Barosu, Özel Hükümler İhlal Edildi Ve Bu Hükümlerin Hiçe Sayıldı

Şanlıurfa Barosu, gözaltına alınan avukatlarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Barodan yapılan açıklamada,”Bilindiği üzere 12.03.2020 tarihinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/39552 sayılı soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkezli başlatılan operasyonlarda çok sayıda vatandaş, gardiyan ve Şanlıurfa barosuna kayıtlı yedi (7) meslektaşımız gözaltına alınmıştır. Aynı şekilde bu dosya kapsamında Diyarbakır Barosuna kayıtlı iki (2) meslektaşımız gözaltına alınmış, (2) iki meslektaşımız ile Şırnak Barosuna kayıtlı bir (1) meslektaşımız hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Arama ve gözaltına almaya yönelik kararlardan anlaşıldığı üzere meslektaşlarımız hakkında, soruşturma başlatılmış ve sonucunda gözaltına alınmışlardır.  Soruşturma aşamasında avukatların yargılanmalarına ilişkin özel hükümlerin ihlal edildiği ve bu hükümlerin hiçe sayıldığı ortadadır. Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av. Ali Kahraman mesleki faaliyetlerinin gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.

Savunma hakkı, yaşam hakkı kadar kutsaldır. Herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devleti olmanın gereğidir. Savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti yapan avukatların soruşturulmaları ve bürolarının aranması, bu konudaki yasal düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekirken, savunmanın bağımsızlığını teminat altına alan bu düzenlemelerin hiçe sayılmasını, üstüne bir de avukatın temsil ettiği kişiler ve üstlendiği görevlerden dolayı soruşturulmalarını ve gözaltına alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.
 
Bugün de hiç kuşkusuz bütün baskılara, zorbalıklara, hukuksuzluklara rağmen bir adım dahi geri atmayacağımızı başta bu hukuksuzluk düzenini yaratanlar olmak üzere herkesin bilmesini isteriz. Şanlıurfa Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Gaziantep Barosu, Şırnak Barosu, Mardin Barosu, Van Barosu, Siirt Barosu ve burada bulunamayıp bizimle dayanışma içerisinde olan tüm barolar olarak, 13 meslektaşımızın soruşturulmasını ve gözaltına alınmalarını ‘savunmaya saldırı” olarak değerlendiriyoruz.

Ancak buradan bir kez daha haykırıyoruz; bağımsız savunma tutsak edilemez, mesleğimizi yapmamızın önüne hiçbir kuvvet geçemez. Buradan hem tutuklu olan, hem de şu anda gözaltında olan tüm meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve avukatlara saldırma alışkanlığından vazgeçilmesini talep ediyoruz.  Bu hususta sonuna kadar meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde kalacağımızı belirtiyor, basına ve kamuoyunun saygıyla duyuruyoruz.” denildi.
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