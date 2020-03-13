Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Mart 2020 15:49:55 Tarihinde eklenmiştir.

Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı

​Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirdi.

Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken keklikleri avladığı belirlenen şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
​Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Freni Boşalan Tır Polis Noktasına Daldı: 2 Yaralı
Freni Boşalan Tır Polis Noktasına Daldı: 2 Yaralı
Freni boşalan tır, polis kapama noktasına daldı. Kazada tır sürücüsü ve bir polis memuru yaralandı.
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
​
​"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp vurdu
Arabayla seyreden bir kişi, yanındaki kadına baktığını iddia ettiği şahsı silahla yaraladı.
​Sevgilisini Bıçaklayan Şahıs: Evli Oluşumu Kabullenemedi
​Sevgilisini Bıçaklayan Şahıs: Evli Oluşumu Kabullenemedi
Kendisinin ayrılmak istediği gerekçesiyle sevgilisi Hülya N.'yi (51) bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini bıçakla yaralayan Zahit Y. (45), hakim önüne çıktı.Zahit Y., “Evli oluşumu kabullenemeyen Hülya N. kendini bıçaklayınca, aynı bıçağı alıp, karnıma birkaç defa sapladım” dedi.
​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
Seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı.
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa Barosu, Özel Hükümlerin İhlal Edildiği Ve Bu Hükümlerin Hiçe Sayıldı
Şanlıurfa Barosu, Özel Hükümlerin İhlal Edildiği Ve Bu Hükümlerin Hiçe Sayıldı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Kaçak Avcılara Para Cezası Yağdı
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Suruç'ta Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Karaköprü’de Camilerde Corona Önlemi
Karaköprü’de Camilerde Corona Önlemi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿