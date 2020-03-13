Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Mart 2020 13:43:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek

​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek

​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığı vatandaşların virüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmeleri için başvuracakları hastanelerin listesini yayımladı. Ancak o listede Türkiye’nin en büyük illeri arasında bulunan Şanlıurfa yer almıyor.
İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan o hastanelerin listesi;
- Adana Şehir Hastanesi
-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ankara Şehir Hastanesi
- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Bursa Şehir Hastanesi
- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Eskişehir Şehir Hastanesi
- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Isparta Şehir Hastanesi
- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kayseri Şehir Hastanesi
- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Yozgat Şehir Hastanesi
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek
​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek
​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek
​Şanlıurfa’da Korona Virüsü Mırrayı da Etkiledi!
​Şanlıurfa’da Korona Virüsü Mırrayı da Etkiledi!
Şanlıurfa’da taziye evlerinde korona virüs için önlem alınmaya başlandı. Mırralar fincanlar yerine tek kullanımlık karton bardaklarda veriliyor.
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
Bütün dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran Corona virüsü ile mücadele konusunda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.
Genç Başkan Mahmut Özyavuz Harran'ın Tarihini Canlandırıyor
Genç Başkan Mahmut Özyavuz Harran'ın Tarihini Canlandırıyor
​Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Harran ilçesinin simgesi olan kümbet evlerin korunması için Harran Belediyesi restore çalışmalarını başlattı.
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı.
Büyükşehir Belediyesi Urfa'daki Fuarı Hemen Kapatsın!
Büyükşehir Belediyesi Urfa'daki Fuarı Hemen Kapatsın!
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’de sıçradı. Ancak Şanlıurfa’da bu tehlikeye rağmen Start Fuarcılık, Evlilik Ve Mobilya Fuarı, düzenleyerek virüsün Şanlıurfa’da da yayılmasına davetiye çıkarıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Şanlıurfa’daki otobüs hatlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yapılan değişikliklerde otobüs güzergah saatleri ve isimde değişikliğe gidilirken, yeni açılacak hatların da hangileri olduğunu duyurdu.
​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi
​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi
Şanlıurfa’da “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı. Olay anına ait kamera görüntüleri Urfa.com ihbar hattımıza ulaştı
​Şanlıurfa’da 2 Genç Balıklıgöl’ü Yüzme Havuzuna Çevirdi
​Şanlıurfa’da 2 Genç Balıklıgöl’ü Yüzme Havuzuna Çevirdi
Şanlıurfa’nın en gözde turizm mekanlrından biri olan Balıklıgöl’de dün akşam saatlerinde 2 kişi suya atladı.
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
​"Mağdurum, Haksızlığa Uğradım" diyen İrem Yaman, sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı
Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı
Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek
​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek
Haliliye Belediyesi Duyurdu: Bütün Kurslar ve Okuma Evleri Kapandı
Haliliye Belediyesi Duyurdu: Bütün Kurslar ve Okuma Evleri Kapandı
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Yol verme Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿