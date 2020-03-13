​Urfalılar Virüs Testi İçinde Komşu İllere Gidecek

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığı vatandaşların virüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmeleri için başvuracakları hastanelerin listesini yayımladı. Ancak o listede Türkiye’nin en büyük illeri arasında bulunan Şanlıurfa yer almıyor.İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan o hastanelerin listesi;- Adana Şehir Hastanesi-Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara Şehir Hastanesi- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Eskişehir Şehir Hastanesi- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Isparta Şehir Hastanesi- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kayseri Şehir Hastanesi- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yozgat Şehir Hastanesi