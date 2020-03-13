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Bu haber 13 Mart 2020 13:22:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.

​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren Corona Virüsü, Şanlıurfa’da Start Fuarcılık, tarafından tepkilere rağmen kurulan Evlilik Ve Mobilya Fuarında in cin top oynuyor. Daha önce olduğu gibi bu fuarda da sınıfta kalan Start Fuarcılık, tepkilerin hedefi oldu.

 

Tepkilere kayıtsız kaldılar


Türkiye’de ortaya çıkan Corona Virüsüne rağmen Evlilik Ve Mobilya Fuarını düzenleyen Start Fuarcılık, vatandaşların tepkisini toplamıştı. Tepkilere kulaklarını tıkayarak adeta Corona Virüsünün yayılmasına davetiye çıkaran Start Fuarcılık Yöneticileri, kazanacakları karın peşine düştü. Esnafın zarar edip etmeyeceğini ya da vatandaşın Corona Yakalanma riskini göz önüne almayan yönetim bildiğini okuyarak fuar alanında yalnız başına kaldı.

 

Katılımcılar Zarar Etti


Şanlıurfa’da bu tehlikeye rağmen Start Fuarcılık, tarafından düzenlenen Evlilik Ve Mobilya Fuarına katılan esnaf bu öngörüsüz yönetimden dolayı zarar etmeye başladı. Bu zararlarının nasıl karşılanacağını kara kara düşünen esnaf Corona Virüsünden çok yönetimin kurbanı oldu. Fuar alanında adeta in cin top oynadı.​


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
​Corona Virüs Evlilik Fuarını Vurdu İn Cin Top Oynuyor
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’ye de sıçradı.
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