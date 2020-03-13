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Bu haber 13 Mart 2020 12:47:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Toz İl Yağmur Çamur Olup Yağdı

​Toz Taşınımı Yağmurla Birlikte Çamura Dönüştü.

Şanlıurfa'da Toz İl Yağmur Çamur Olup Yağdı

Şanlıurfa’da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü. Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.

Yağmurun yağmasının korona virüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.
Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı.
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