Karaköprü’de Camilerde Corona Önlemi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsüne karşı önlemlerini arttırdı. Ekipler, Cuma Namazı öncesi ilçede bulunan tüm camilerde dezenfekte çalışması yaptı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan corona virüsüne karşı Karaköprü Belediyesi Cuma Namazı öncesi ilçedeki tüm cami ve ibadethaneleri ilaçlayarak dezenfekte çalışması yaptı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Corona Virüsünün, ülkemizde de pozitif sonuç veren vakanın tespitinden sonra Belediye olarak acil önlem aldık” dedi.Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Metin Baydilli, “Ekiplerimiz ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesi ekiplerimiz tarafından tüm camilerimizde dezenfekte çalışması yaptı. Camilerimizin yanında ekiplerimiz halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.Başkan Baydilli, vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı.