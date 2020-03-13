Haliliye Belediyesi Duyurdu: Bütün Kurslar ve Okuma Evleri Kapandı

Belediyeden yapılan açıklama;

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye bünyesinde ki gençlik merkezleri, kütüphaneler, kadın destek merkezleri 14 mart (cumartesi) gününden itibaren 23 mart (pazartesi) kapatıldığı duyuruldu.“Vatandaşlarımızın sağlığı açısından tedbiren; belediye bünyesinde ki gençlik merkezleri, kütüphaneler, kadın destek merkezlerimiz 14 mart (cumartesi) gününden itibaren 23 mart (pazartesi) gününe kadar hizmete ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”