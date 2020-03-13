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Bu haber 13 Mart 2020 12:12:17 Tarihinde eklenmiştir.

Diyanetten Corona Açıklaması: Cuma Namazına Engel mi?

Diyanet Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde cuma namazıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Diyanetten Corona Açıklaması: Cuma Namazına Engel mi?

Diyanet Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde cuma namazıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Coronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" ifadelerine yer verildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan koronavirüs nedeniyle Cuma namazıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam’ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede;

Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.
Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar."
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Sağlık
Diyanetten Corona Açıklaması: Cuma Namazına Engel mi?
Diyanetten Corona Açıklaması: Cuma Namazına Engel mi?
Diyanet Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde cuma namazıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.
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