Meteorolojiden Son Dakika Urfa Uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Şanlıurfa: Cuma ve Cumartesi Kapalı ve Yağmurlu 14Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 8Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15