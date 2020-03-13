Sağlık Bakanı Açıkladı: Türkiye'de İkinci Corona Vakasına Rastlandı

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı adeta esaret altına alan Corona virüsü Türkiye'de de kendini gösterdi. geçtiğimiz günlerde bir kişide Corona virüsünün tespit edilmesi Türkiye'de başta sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurumlara alarma geçirdi. Alınan bütün bu önlemlere rağmen bir Corona vakasına daha rastlandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."dedi.