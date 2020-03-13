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Bu haber 13 Mart 2020 11:59:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi Öğrencileri Robot Projesiyle Birinci Oldu

​Harran Üniversitesi Öğrencileri Robot Projesiyle Birinci Oldu

​Harran Üniversitesi Öğrencileri Robot Projesiyle Birinci Oldu

Harran Üniversitesi Öğrencileri Robot Projesiyle Birinci Oldu
 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen University4Society etkinliğinde, proje fikir yarışması sonunda Harran Üniversitesi’ni temsilen Mühendislik Fakültesi Çevre ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri İbrahim Halil Felhan, Mehmet Yaprak ve Cafer Ayhan’dan oluşan ekip en iyi fikir dalında birinci oldu.

Toplumun günlük hayatta karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilme gayesiyle, bu sorunlara çözüm olabilecek fikirleri öne çıkarmayı, farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen University4Society etkinliğinde Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Çevre Mühendisliği  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Uçar danışmanlığında fikrini geliştirdikleri ‘yapay ve doğal göllerde mikro organizmaların sebep olduğu kirlenmenin çözümü üzerine bir robot projesi’ ile birinci oldular.

Yazılımcı, tasarımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren, takımların bir iş fikriyle katılarak mentorlar tarafından eğitim aldığı 48 saatlik girişimcilik programı University4Society yarışmasında Harran Üniversitesi öğrencileri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden gelen öğrencileri geride bıraktılar.
Bundan sonraki aşamada ise ilk üçe giren ekipler 76 farklı üniversitenin ekipleri ile birlikte 3 aylık bir hızlandırma programına kabul edilecek. Bu programla ekibin iş fikri somutlaşarak girişimcilik ekosisteminde kendine bir yer edinmiş olacaklar. Ayrıca yatırımcılara sunum yaparak girişimlerine yatırımlar ve sponsorluk elde etme şansı yakalayabilecekler.
 

Editör: Ahmet Şen
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