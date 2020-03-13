​Haliliye’nin Çehresi Değişiyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışmaları tamamlanmış kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy kırsal mahallesinde parke döşeme çalışmalarına başladı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda kırsal mahallelerdeki stabilize çalışmalarının yanı sıra, alt yapı sorunu bulunmayan bölgelerde parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Yeniköy kırsal Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışması başlatıldı. Alt yapısı tamamlanan Yeniköy kırsal Mahallesinde sokaklarda kilitli beton parke yapım çalışmaları devam ediyor.Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ederken “Haliliye Belediyesi ekipleri burada yol çalışmasını sürdürüyor. Yollar parke yapılıyor çok memnunuz. Ekiplerimize ve Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.“Yol hayattır, yol medeniyettir” anlayışı doğrultusunda çalışan Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri kırsalda 7, merkez mahallelerde 7 olmak üzere 14 ekip ile yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yeniköy ve Sarıtaş Mahallelerinde parke çalışması yapıyor. Yazılıkavak, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilköy, Kalınbayat, Sumaklı ve Aşağıkomat mahallelerinde ise stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, planlama dahilinde olan kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.Editör: Ahmet Şen