​Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Tatil Edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart’tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir” dedi.Editör: Ahmet Şen