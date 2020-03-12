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Bu haber 12 Mart 2020 23:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

​Pazarcılar Arasında Silahlı, Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle pazarcılar arasında kavga çıktı. 


 

Kavgaya Çok Sayıda Kişi Karıştı

Çok sayıda kişinin karıştığı ve silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçakla yaralandı. Olayda bir araç da kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.




Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
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