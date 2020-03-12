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Bu haber 12 Mart 2020 20:27:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehit Asker, Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı

Suriye’nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş’un naaşı Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

​Şehit Asker, Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı

PKK/YPG terör örgütü mensupları tarafından Suriye’nin Resulayn bölgesinde bulunan kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş şehit oldu. Aynı saldırıda 4 yerel güvenlik görevlisi de hayatını kaybederken 10 sivil ise yaralandı. Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş için Şanlıurfa Jandarma İl Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı, karayolu ile memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.



Editör: Ahmet Şen
 
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