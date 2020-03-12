​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi

Türkiye’de Korona Virüs Tatili

Türkiye’de bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması ile beraber panik haline giren ülke okulların tatil edilmeyeceğini merak ediyordu. Yapılan toplantılar sonucunda Cumhurbaşkanlığı tatil ile ilgili soruların cevabını verdi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir" ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen