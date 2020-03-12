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Bu haber 12 Mart 2020 19:20:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi

Korona Virüs nedeniyle Türkiye’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın Açıkladı.

​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi

Türkiye’de bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması ile beraber panik haline giren ülke okulların tatil edilmeyeceğini  merak ediyordu. Yapılan toplantılar sonucunda Cumhurbaşkanlığı tatil ile ilgili soruların cevabını verdi.




 

Türkiye’de Korona Virüs Tatili

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil ilan edilecek. Üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edilecektir" ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen 
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​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
Korona Virüs nedeniyle Türkiye’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın Açıkladı.
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