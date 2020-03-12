​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haksız fiyat artışlarına TCK'nin ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız”

“Reklam Kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak”

“Aynı cezalar onlar için de geçerli”

Ticaret Bakanı Pekcan, korona virüs nedeniyle maske ve gıda fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "Bütün birimler ve bakanlıklar işbirliği içinde tedbirleri alıyoruz ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gerek hissetti onu da anlamadık” dedi.Denetimlerle ilgili de konuşan Pekcan, "Biz bugün hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili, diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık” ifadelerini kullandı."Aynı zamanda bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizin de gıda fiyatları konusunda olağan dışı herhangi bir artışı yok” şeklinde konuştu.Maskelerle ilgili konuşan Pekcan, "Bakanlık olarak maskelerle ilgili ciddi çalışma yürütüyoruz. Dün de rakamları paylaşmıştım, geçen hafta 13 firmanın ürünü denetim altına alınmış, 9'una ceza kesilmişti ve tekrar etmiştim ki bizim 10 katına kadar ceza kesme yetkimiz var” dedi.Haksız fiyat artışı mobil uygulamasına son iki günde 5 bin 170 şikayet geldiğini kaydeden Bakan Pekcan, şikayetlerin tek tek değerlendirileceğini söyledi.Pekcan, "Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken, piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışlarına TCK'nin ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.Firmalara da seslenen Pekcan, "Firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Piyasada ‘N95' denen sağlık kurumlarının kullandığı maskeler bulunmakta, ki daha zor bulunan bir maske ama diğer ‘cerrahi maske' dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. İç piyasayı doyursunlar, ihracat için onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği oluştursunlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler" dedi.Reklam Kurulunun olağanüstü toplanacağını kaydeden Pekcan, “Bu cezalarla ilgili 95 yıllık tarihinde Reklam Kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak. Bu ay ikinci kez toplantıya çağırdık kendilerini. Gereğini yapacağız. Halkımız rahat olsun, panik yapacak bir şey yok. Bütün dünya bu hastalıktan kavrulurken Türkiye, bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek, yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim” şeklinde konuştu.Bakan Pekcan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Pekcan, internet üzerinden satışlara ilişkin soruya, "İnternet üzerinden satışlara, internet portallarına da gereğini yapıyoruz. İnternet portalıyla ilgili de şikayetler var, onları da değerlendiriyoruz” şeklinde cevap verdi.Pekcan, “Perakende marketlerde ne yapıyorsak, internet sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen