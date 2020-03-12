Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Mart 2020 21:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz bugün hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili, diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık" dedi.

​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!

Ticaret Bakanı Pekcan, korona virüs nedeniyle maske ve gıda fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "Bütün birimler ve bakanlıklar işbirliği içinde tedbirleri alıyoruz ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gerek hissetti onu da anlamadık” dedi.

Denetimlerle ilgili de konuşan Pekcan, "Biz bugün hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili, diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık” ifadelerini kullandı.


 

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizin de gıda fiyatları konusunda olağan dışı herhangi bir artışı yok” şeklinde konuştu.
Maskelerle ilgili konuşan Pekcan, "Bakanlık olarak maskelerle ilgili ciddi çalışma yürütüyoruz. Dün de rakamları paylaşmıştım, geçen hafta 13 firmanın ürünü denetim altına alınmış, 9'una ceza kesilmişti ve tekrar etmiştim ki bizim 10 katına kadar ceza kesme yetkimiz var” dedi.
Haksız fiyat artışı mobil uygulamasına son iki günde 5 bin 170 şikayet geldiğini kaydeden Bakan Pekcan, şikayetlerin tek tek değerlendirileceğini söyledi.



 

“Haksız fiyat artışlarına TCK'nin ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız”

Pekcan, "Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken, piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışlarına TCK'nin ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Firmalara da seslenen Pekcan, "Firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Piyasada ‘N95' denen sağlık kurumlarının kullandığı maskeler bulunmakta, ki daha zor bulunan bir maske ama diğer ‘cerrahi maske' dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. İç piyasayı doyursunlar, ihracat için onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği oluştursunlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler" dedi.


 

“Reklam Kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak”

Reklam Kurulunun olağanüstü toplanacağını kaydeden Pekcan, “Bu cezalarla ilgili 95 yıllık tarihinde Reklam Kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak. Bu ay ikinci kez toplantıya çağırdık kendilerini. Gereğini yapacağız. Halkımız rahat olsun, panik yapacak bir şey yok. Bütün dünya bu hastalıktan kavrulurken Türkiye, bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek, yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim” şeklinde konuştu.


 

“Aynı cezalar onlar için de geçerli”

Bakan Pekcan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Pekcan, internet üzerinden satışlara ilişkin soruya, "İnternet üzerinden satışlara, internet portallarına da gereğini yapıyoruz. İnternet portalıyla ilgili de şikayetler var, onları da değerlendiriyoruz” şeklinde cevap verdi.

Pekcan, “Perakende marketlerde ne yapıyorsak, internet sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli” ifadelerini kullandı.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!
​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz bugün hem fiyat artışları tespit edilen maskelerle ilgili, diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık" dedi.
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
Korona Virüs nedeniyle Türkiye’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın Açıkladı.
​Okulların Tatil Olup Olmayacağı Bugün Konuşulacak! Son Söz Erdoğan’da
​Okulların Tatil Olup Olmayacağı Bugün Konuşulacak! Son Söz Erdoğan’da
Külliye’de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
​YÖK'ten Koronavirüs Nedeniyle Üniversitelerin Tatil Edilmesine İlişkin Açıklama
​YÖK'ten Koronavirüs Nedeniyle Üniversitelerin Tatil Edilmesine İlişkin Açıklama
​YÖK'ten Koronavirüs Nedeniyle Üniversitelerin Tatil Edilmesine İlişkin Açıklama geldi.
Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk Ordusu, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Telabyad’da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.
​Benzin Ve Motorinde Dev İndirim Bekleniyor
​Benzin Ve Motorinde Dev İndirim Bekleniyor
Petrol fiyatlarının sert düşmesiyle iç piyasada beklenen benzin ve motorin indirimleri gerçekleşiyor. Benzinde 60-62 kuruş, motorinde de 55-57 kuruş bandında indirimin bugün açıklanması bekleniyor.
Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi
Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarını atamaya devam ediyor.
Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı
Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler için mesaj yayınladı.
​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı
​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı
AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinin kurucu listesinde Urfa'dan iki isim yer aldı.
Aktemur Ailesinin Acı Günü
Aktemur Ailesinin Acı Günü
Aktemur Ailesinin Acı Günü
​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor
​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor
AK Parti'den istifa ettikten sonra uzun süredir parti kuracağı konuşulan Ali Babacan, partinin kurulacağı günü açıkladı. Kulislerden edinilen bilgilerde ise Babacan’ın kuracağı partinin isminin DEVA olacağı öğrenildi.
​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
Balık avına çıkan 2 balıkçı teknesi yakaladıkları balıkların gazabına uğradı. Balıkların saldırısı sonucu 2 balıkçı hayatını kaybetti.
​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!
​Yüksek Fiyat Verenler Yandı! Bakanlıktan 81 İlde Eş Zamanlı Denetim!
Ali Şen, Güneydoğu TV'ye Konuk Olacak
Ali Şen, Güneydoğu TV'ye Konuk Olacak
​Şehit Asker, Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı
​Şehit Asker, Şanlıurfa’dan Memleketine Uğurlandı
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿