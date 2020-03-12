Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Mart 2020 20:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar

Seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı.

​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar

O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


 

Seyir Halinde Otobüs Tarandı

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.



 

Olayla İlgili 4 Kişi Yakaladı

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.



 

Olay Otobüs Kamerasına Yansıdı

İçi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
Seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı.
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
Genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü.
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden ‘korona virüs’ ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
Temiz görevlileri tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
Barış Pınarı Harekatı sırasında Ceylanpınar’ın sınır komşusu Rasulayn’da gözaltına alınan terörist Şanlıurfa’da tutuklu halde bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkarıldı.
Eyyübiye'deİki Aile Birbirine Girdi Yaralılar Var
Eyyübiye'deİki Aile Birbirine Girdi Yaralılar Var
​Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Urfa'da Corona virüsü iddiaları yalanlandı
Urfa'da Corona virüsü iddiaları yalanlandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişide Corona virüsü tespit edildiği iddiaları Şanlıurfa valiliği tarafından yalanlandı.
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Uzmanlar Açıkladı: Koronavirüsten Korunmanın Yolları
Uzmanlar Açıkladı: Koronavirüsten Korunmanın Yolları
​Dünyanın gündemine oturan Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Peki Koronavirüsten nasıl korunmalıyız?
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
​İçi Yolcu Dolu Hatlı Minibüsü Silahla Taradılar
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿