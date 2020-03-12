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Bu haber 12 Mart 2020 18:20:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı.

​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesi'nde okuyan öğrenciler, öğle vakti yedikleri kuru fasulye, pilav ve turşunun ardından karın ağrısı çekmeye başladı. 


 

Öğrenciler Minibüslerle Hastanelere Taşındı

Sayının artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşanan olay nedeniyle mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Harran ilçesi ile Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırırken çok sayıda öğrenci ise minibüslerle hastanelere taşındı.

Öğrencileri tam olarak neden zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.


 

İki gün arayla öğrenciler zehirlendi

Önceki gün de Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, yetkililer ise zehirlenme nedenini belirlemek için okuldan yemek ve su numunesi almıştı.



Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler ambulanslar ve minibüslerle hastanelere taşındı.
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