Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Mart 2020 19:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.

5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Olay, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi.

 


 

Misafirliğe Gelen Komşuları Fark Etti

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında 55 yaşındaki Gönül Güngör’ün evine misafirliğe gelen komşuları kapının açık ve evin dağınık olduğunu görünce şüphelendi. Eve giren komşuları, Gönül Güngör’ü vücudunun çeşitli yerleri kesilmiş halde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen İlçe Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri, Gönül Güngör’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Feci şekilde öldürülen kadının cesedi olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 
 

Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Canlı Yayında Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
Genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü.
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden ‘korona virüs’ ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
Temiz görevlileri tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyen polis olayla ilgili çalışma başlattı.
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
Barış Pınarı Harekatı sırasında Ceylanpınar’ın sınır komşusu Rasulayn’da gözaltına alınan terörist Şanlıurfa’da tutuklu halde bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkarıldı.
Eyyübiye'deİki Aile Birbirine Girdi Yaralılar Var
Eyyübiye'deİki Aile Birbirine Girdi Yaralılar Var
​Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Urfa'da Corona virüsü iddiaları yalanlandı
Urfa'da Corona virüsü iddiaları yalanlandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişide Corona virüsü tespit edildiği iddiaları Şanlıurfa valiliği tarafından yalanlandı.
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Uzmanlar Açıkladı: Koronavirüsten Korunmanın Yolları
Uzmanlar Açıkladı: Koronavirüsten Korunmanın Yolları
​Dünyanın gündemine oturan Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Peki Koronavirüsten nasıl korunmalıyız?
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 18 Yaralı
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 18 Yaralı
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 18 Yaralı
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
​Son Dakika! Okulların Korona Virüs Nedeniyle Tatil Edildi
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
5 Çocuk Annesi Kadın Evde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
​Şanlıurfa’da 100 öğrenci zehirlendi
​Şanlıurfa Valiliği Açıkladı! 1 Askerimiz Şehit, 3 Yaralı
​Şanlıurfa Valiliği Açıkladı! 1 Askerimiz Şehit, 3 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿