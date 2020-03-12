​Şanlıurfa’da Korona Virüsü Mırrayı da Etkiledi!

Mırra Karton Bardakta Veriliyor

Tüm dünyayı esaret altına almış ve son olarak da ülkemizde test sonuçları pozitif çıkmış bir vatandaşın haberlerinden sonra ülke genelinde korona virüs önlemleri alınmaya başlandı. Şanlıurfa’da bir çok alanın dezenfekte edildiği, okullarda ve kurumlarda alınabilinecek önlemlerin anlatıldığı korona virüs durumu ile ilgili taziye evleri de önlem almaya başladı.Geleneksel olarak kulpsuz, küçük tek bir fincan ile ikram edilen, zahmetli yapımı nedeniyle her zaman bulunamayan, Şanlıurfa’da düğün, taziye gibi özel günlerde ikram edilen mırra, korona virüs nedeniyle tek kullanımlık karton bardaklarda ikram edilmeye başlandı.Editör: Ahmet Şen