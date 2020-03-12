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Bu haber 12 Mart 2020 14:29:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüsü, Şanlıurfa’da Kolonyaya İlgiyi Artırdı

Şanlıurfa’da vatandaşlar korona virüsünden korunmak için tedbir amaçlı el dezenfektanı yanı sıra özellikle kolonya gibi ürünlere rağbet gösteriyor.

​Korona Virüsü, Şanlıurfa’da Kolonyaya İlgiyi Artırdı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışı arttı. Şanlıurfalı vatandaşlar olası salgın hastalığa karşı önceden tedbirlerini aldı. Vatandaşlar tedbir amaçlı kolonya gibi ürünlere rağbet göstermeye başladı.



 

“Korona virüsünden korunmak için kolonya aldık”

Özellikle okula giden çocuklar için kolonya aldığını belirten Ahmet Kılıç adlı vatandaş, “ Korona virüsüne karşı tedbirler alıyoruz. Okula giden çocuklarımız için kolonya almaya geldik. Evimizde kullandığımız hijyenik ürünleri daha çok kullanmaya başladık. Kişisel temizliği daha sık sık yapıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ellerimiz günde 7-8 defa sabunla yıkıyoruz. Bundan sonra kolonyayı da daha sık kullanıyoruz. Kalabalık ortamlardan kaçınıyoruz. Çocuklarımız çantalarına özellikle kolonya, ıslak mendil gibi ürünler bulunduruyoruz” dedi.



Korona virüsünden korunmak için litrelerce kolonya alan Ahmet Çul isimli vatandaş, "Korona virüsünden korunmak için litrelerce kolonya aldım. Allah’ın izniyle bir şey olmayacak. İnşallah Türkiye’ye bir şey olmaz. Tedbir almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



 

“Korona virüsünden dolayı kolonya satışları patladı”

Özelikle limon kolonyası korona virüsüne karşı etkili olduğunu ileri süren esnaf Şükrü Çifer, “Korona virüsünden dolayı küçük kolonyalara satış patlaması yaşıyoruz. Salgın hastalıklardan korunmak için vatandaşlar çok talep ediyor. Özelikle limon kolonyası korona virüsüne karşı etkilidir. Limon ellerdeki mikropları öldürüyor. Kolonya fiyatları da yükseldi. Yüzde 25 oranında kolonya da artış oldu. Biz salgın hastalıklara karşı yüzde 90 limon kolonyayı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
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​Korona Virüsü, Şanlıurfa’da Kolonyaya İlgiyi Artırdı
​Korona Virüsü, Şanlıurfa’da Kolonyaya İlgiyi Artırdı
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