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Bu haber 12 Mart 2020 12:04:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Zincirleme Kaza! 7 Yaralı

Şanlıurfa'da 3 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Zincirleme Kaza! 7 Yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. 




 

Yaralılar Çeşitli Hastanelere Kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre Cengiz Yurtseven idaresindeki 63 ABD 036 plakalı otomobil, Ahmet Yalçın Ataş kullandığı 06 AS 4922 otomobil ile Fikret Kaymaz idaresindeki 61 VF 840 plakalı kamyon ve Hacı Atlı yönetimindeki 34 CIC 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Yurtseven ve Atlı ile araçlardaki Yıldız Kermeli, Eren Ataç, Süleyman Ergen, Ali ve Zeynep Yurtseven yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa’da Zincirleme Kaza! 7 Yaralı
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