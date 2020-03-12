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Bu haber 12 Mart 2020 09:45:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu

Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu

Edinilen bilgiye göre; olay Karabük’ün Esentepe Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 



 

Eşini Başından Vurdu

Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Aydın Y., yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu. Olayın yaşandığı anda dükkanda bulunan Vildan Y.'nin erkek kardeşinin duruma müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi.




 

Kadının Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.
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