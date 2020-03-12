​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu

Korona Virüs Fiyatları Arttırdı

1 Paket Makarna 15 TL

Yüksel Fiyatlı Ürünleri Nereye Şikayet Edebilirim?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar medikal ürünlere talep etmeye başladı.Korna virüs ile ilgili alınabilinecek önlemlerin açıklanmasının ardından medikal ürünlerde satış rekorları kırılıyor. Bu önlemler arasında maske, el dezenfektanı, temizleyici jeller, kolonya gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünleri satan mağaza ve eczanelere gidenler, fiyatlarda ciddi oranda artış yaşandığını savunurken, ürün bulamamaktan yakınan vatandaşlar da oldu.Özellikle internet alışverişler sitelerinde medikal ürünlerin satışını fırsata çeviren satıcılar, 1 kilogramı 12 lira olan kolonyayı 25 liranın üstünde satışa koyuyor. 25 liralık dezenfektan 80 liradan satışa sunuluyor.Tüm dünya genelinde panik yaratan korona virüs, ülkemizde de ilk vakasının olduğunun açıklanmasının üzerine fırsatçılar boş durmayarak bu durumdan nemalanmayı her zamanki gibi yine ihmal etmedi. Ülke genelinde bazı marketlerin bakliyat ve hijyen bölümlerinde raflar boşaldı. Özellikle makarna satışlarının rekor kırdığı Türkiye’de ortalama fiyatı 3,5 TL olan 1 paket makarnanın fiyatı 15 TL’nin üzerine kadar çıktı.Fiyatların artmasından şikayetçi olan vatandaşların yardımına Ticaret Bakanlığı yetişti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet edilmesi konusunda sık sık uyarılar yaptı.Türkiye genelinde 81 ilde etkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.Pekcan, fahiş fiyat artışlarına ilişkin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER ve AKİM'e çok sayıda başvuru yapıldığına işaret ederek, tüketicilerin şikayetlerini daha kolay ve hızlı ulaştırabilmeleri amacıyla kullanıcı dostu bir uygulama geliştirdiklerini bildirdi.Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek." dedi.Editör: Ahmet Şen