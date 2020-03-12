Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Mart 2020 09:04:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanması ile beraber maske, kolonya, dezenfektan ve makarna fiyatları tavan yaptı.

​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar medikal ürünlere talep etmeye başladı.


 

Korona Virüs Fiyatları Arttırdı

Korna virüs ile ilgili alınabilinecek önlemlerin açıklanmasının ardından medikal ürünlerde satış rekorları kırılıyor. Bu önlemler arasında maske, el dezenfektanı, temizleyici jeller, kolonya gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünleri satan mağaza ve eczanelere gidenler, fiyatlarda ciddi oranda artış yaşandığını savunurken, ürün bulamamaktan yakınan vatandaşlar da oldu.


Özellikle internet alışverişler sitelerinde medikal ürünlerin satışını fırsata çeviren satıcılar, 1 kilogramı 12 lira olan kolonyayı 25 liranın üstünde satışa koyuyor. 25 liralık dezenfektan 80 liradan satışa sunuluyor. 



 

1 Paket Makarna 15 TL

Tüm dünya genelinde panik yaratan korona virüs, ülkemizde de ilk vakasının olduğunun açıklanmasının üzerine fırsatçılar boş durmayarak bu durumdan nemalanmayı her zamanki gibi yine ihmal etmedi. Ülke genelinde bazı marketlerin bakliyat ve hijyen bölümlerinde raflar boşaldı. Özellikle makarna satışlarının rekor kırdığı Türkiye’de ortalama fiyatı 3,5 TL olan 1 paket makarnanın fiyatı 15 TL’nin üzerine kadar çıktı. 



Fiyatların artmasından şikayetçi olan vatandaşların yardımına Ticaret Bakanlığı yetişti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet edilmesi konusunda sık sık uyarılar yaptı.






 

Yüksel Fiyatlı Ürünleri Nereye Şikayet Edebilirim?


Türkiye genelinde 81 ilde etkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.

Pekcan, fahiş fiyat artışlarına ilişkin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER ve AKİM'e çok sayıda başvuru yapıldığına işaret ederek, tüketicilerin şikayetlerini daha kolay ve hızlı ulaştırabilmeleri amacıyla kullanıcı dostu bir uygulama geliştirdiklerini bildirdi.


Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek." dedi.





Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanması ile beraber maske, kolonya, dezenfektan ve makarna fiyatları tavan yaptı.
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
​Türkiye’de ’Antep fıstığı’ coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı.
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını açıkladı.
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
İşsizlik oranı 2019 Aralık döneminde 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
Türkiye’nin tarım kenti Şanlıurfa’da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
​Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları’nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları’nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
BDDK, e-devlet için özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
​Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
​Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Başından Vurdu
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
​Genç Kız Babasına Kurşun Yağdırdı
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿