​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bütün dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran Corona virüsü ile mücadele konusunda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.Yaptıkları çalışmalar hakkında haber sitemize açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, var olan hijyeni korumak ve virüsün yayılmasını önlemek adına ciddi bir çalışma ve çaba içerisinde olduklarını belirtti.Bakanlık yazı ve talimatları ve bizim öngördüğümüz durumlara yönelik çalışmalar tüm ilçe müdürlüklerimizle birlikte yürütülmekte, bilgilendirmeler yapılmakta, temizlik ve korona virüs tehdidine karşı bir yandan ivedi olarak solüsyon hazırlanmaktadır. Hijyen çalışmaları tüm ilçelerimizde başlatılmıştır. Hafta sonuna kadar tüm çalışmalar ilk elden tamamlanacaktır. Konu birinci gündem maddemizdir.”