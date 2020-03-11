Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 11 Mart 2020 23:59:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran Corona virüsü ile mücadele konusunda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.

​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran Corona virüsü ile mücadele konusunda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında haber sitemize açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, var olan hijyeni korumak ve virüsün yayılmasını önlemek adına ciddi bir çalışma ve çaba içerisinde olduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


Bakanlık yazı ve talimatları ve bizim öngördüğümüz durumlara yönelik çalışmalar tüm ilçe müdürlüklerimizle birlikte yürütülmekte, bilgilendirmeler yapılmakta, temizlik ve korona virüs tehdidine karşı bir yandan ivedi olarak solüsyon hazırlanmaktadır. Hijyen çalışmaları tüm ilçelerimizde başlatılmıştır. Hafta sonuna kadar tüm çalışmalar ilk elden tamamlanacaktır. Konu birinci gündem maddemizdir.”
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
Bütün dünyayı etkisi altına alarak adeta kasıp kavuran Corona virüsü ile mücadele konusunda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü kolları sıvadı.
Genç Başkan Mahmut Özyavuz Harran'ın Tarihini Canlandırıyor
Genç Başkan Mahmut Özyavuz Harran'ın Tarihini Canlandırıyor
​Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Harran ilçesinin simgesi olan kümbet evlerin korunması için Harran Belediyesi restore çalışmalarını başlattı.
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı
​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı.
Büyükşehir Belediyesi Urfa'daki Fuarı Hemen Kapatsın!
Büyükşehir Belediyesi Urfa'daki Fuarı Hemen Kapatsın!
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’de sıçradı. Ancak Şanlıurfa’da bu tehlikeye rağmen Start Fuarcılık, Evlilik Ve Mobilya Fuarı, düzenleyerek virüsün Şanlıurfa’da da yayılmasına davetiye çıkarıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Şanlıurfa’daki otobüs hatlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yapılan değişikliklerde otobüs güzergah saatleri ve isimde değişikliğe gidilirken, yeni açılacak hatların da hangileri olduğunu duyurdu.
​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi
​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi
Şanlıurfa’da “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı. Olay anına ait kamera görüntüleri Urfa.com ihbar hattımıza ulaştı
​Şanlıurfa’da 2 Genç Balıklıgöl’ü Yüzme Havuzuna Çevirdi
​Şanlıurfa’da 2 Genç Balıklıgöl’ü Yüzme Havuzuna Çevirdi
Şanlıurfa’nın en gözde turizm mekanlrından biri olan Balıklıgöl’de dün akşam saatlerinde 2 kişi suya atladı.
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
​"Mağdurum, Haksızlığa Uğradım" diyen İrem Yaman, sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı
Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı
Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
​Son Dakika! Yurtdışından Şanlıurfa'ya Gelen Yabancı Öğrencide Korona Virüs Alarmı
​Son Dakika! Yurtdışından Şanlıurfa'ya Gelen Yabancı Öğrencide Korona Virüs Alarmı
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’ne yurt dışından gelen bir öğrenci “korona virüs şüphesi” ile gözetim altına alındı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, yurt dışından gelen ve korona virüs taşıdığından şüphelenilen öğrenci hakkında açıklamada bulundu.
​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?
​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?
Şanlıurfa’da bulunan ve dünya genelinde gündemden düşmeyen Göbeklitepe’ye girşi ücretlerinin fazla olmas yerli turuistlerin eleştiri hedefi olmuştu. Fahiş ücretler Haliliye Belediyesi gündeminde yer alarak konu ile ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi.
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coronaya Karşı Harekete Geçti: Özel Solüsyon Hazırlanıyor
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
​Corona İle İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlar Yandı
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
​Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi
Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿